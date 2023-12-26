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FETÖ'cü Bülent Keneş'ten şehitlerimiz hakkında alçak sözler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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FETÖ’cü Bülent Keneş’ten şehitlerimiz hakkında alçak sözler!

FETÖ'cü Bülent Keneş Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 12 vatan evladı hakkında alçak sözler sarf etti. Hain Keneş şehitlerimize ırkçılık iftirası atarak, "Ölünce şehit mi oluyorlar?" dedi.

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