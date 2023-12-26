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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?

"Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. En son 6 Aralık tarihinde bir araya gelen Kabine, önemli konular üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Şimdi ise gözler, yeni bir Kabine toplantısı tarihine çevrildi. Özellikle asgari ücret, memur ve emekli zam oranları gibi ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi!

"Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son olarak 6 Aralık tarihinde bir araya gelen Kabine, önemli konular üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Şimdi ise gözler, yeni bir Kabine toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Özellikle asgari ücret, memur ve emekli zam oranları gibi ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenmişti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı'nın tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine ToplantısI'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret, memur ve emekli zammının toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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