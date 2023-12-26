Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?

"Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Son olarak 6 Aralık tarihinde bir araya gelen Kabine, önemli konular üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Şimdi ise gözler, yeni bir Kabine toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Özellikle asgari ücret, memur ve emekli zam oranları gibi ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi!