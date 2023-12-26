HSK kararnamesi Resmi Gazete’de! Adli ve idari yargıda yeni atamalar

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

ATAMA KARARLARINA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ