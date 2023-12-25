CHP fondaşı Sözcü TV’de Ersan Şen’den Özgür Özel’e hodri meydan: Bu bayrağa bu millete savaş açıyorsun! Bunun ortası yok

Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Biz öncelikle birlik beraberlik mesajı vereceğiz. CHP'nin en büyük hatası… Kardeşim sen TBMM'de o sadece AK Parti'nin bildirisi metni değil birlik beraberlik mesajını koy sonra istediğin gibi eleştir. Ama sen şunu yapamazsın selamı verdim onu verdim bunu yaptım ziyarete gittim şehit cenazesinden çıktım güle oynaya oraya toplantıya iştirak ettim dersen bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin.

BU İŞİN ORTASI YOK: YA ÜLKENİN BİRLİĞİNDEN YANASIN YA DA MİLLETE SAVAŞ AÇIYORSUN

Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok.