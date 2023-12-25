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CHP fondaşı Sözcü TV'de Ersan Şen'den Özgür Özel'e hodri meydan: Bu bayrağa bu millete savaş açıyorsun! Bunun ortası yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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CHP fondaşı Sözcü TV’de Ersan Şen’den Özgür Özel’e hodri meydan: Bu bayrağa bu millete savaş açıyorsun! Bunun ortası yok

Türkiye, teröre karşı birlik ve bütünlük içindeyken CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile aynı safta yer almaya devam ediyor. Gazi Meclis'te PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepkilerin ardı arkası kesilmezken, CHP fondaşı Sözcü TV'de Özgür Özel'e hodrimeydan çeken Ersan Şen, Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesinin üzerine 'Özel'i topa tuttu.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK hafta sonu Irak'ın kuzeyinde alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti.

CHP TERÖRLE DEM'LENİYOR

Türkiye teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü HDP/DEM ile aynı safta yer aldı. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve DEM bildiriye imza atmadı.

ŞEHİT CENAZESİNDE ÖZEL'E PROTESTO: ÖZGÜR DIŞARI

PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde "Özgür dışarı" sloganlarıyla kovuldu. Özel ve CHP şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP'ye tepkiler dinmedi.

ERSAN ŞEN'DEN CHP YANDAŞI SÖZCÜ TV'DE 'ÖZEL' AYAR

Muhalif tavrıyla bilinen Ersan Şen CHP yandaşı Sözcü TV'de Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

Özel'in PKK'yı kınayan bildiriye imza atmamasına tepki gösteren Ersan Şen, "Sen CHP'nin Genel Başkanısın, içine girdiğin duruma bak. Memleketin Manisa'da caminin ortasında yuhalanıyorsun, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor." dedi

"Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle!" ifadelerini kullanan Şen, CHP Genel Başkanının, Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesini hatırlatarak, "O zaman bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin" dedi.

Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Biz öncelikle birlik beraberlik mesajı vereceğiz. CHP'nin en büyük hatası… Kardeşim sen TBMM'de o sadece AK Parti'nin bildirisi metni değil birlik beraberlik mesajını koy sonra istediğin gibi eleştir. Ama sen şunu yapamazsın selamı verdim onu verdim bunu yaptım ziyarete gittim şehit cenazesinden çıktım güle oynaya oraya toplantıya iştirak ettim dersen bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin.

BU İŞİN ORTASI YOK: YA ÜLKENİN BİRLİĞİNDEN YANASIN YA DA MİLLETE SAVAŞ AÇIYORSUN

Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok.

DEM'LİĞİ BOŞALTTI

Hangi siyasi partiden olursanız olun. 'az eşit az demokrasi' bırak bunları. Bak hodri meydan çekiyorum. Yüreğin yetiyorsa Meclis'te söyle ne istiyorsun senin sorunun ne ne istiyorsunuz. Bırakın güzelleme yapmayı bunlara karnımız tok. Açık açık konuşun barış dediğiniz nedir. Silahlarını bırakıp teslim olacaklar bunun alternatifi yok. Bu ülkenin 81 vilayeti var farklı olan ne. Bu ülkenin bölünmesini istiyorsan üniter yapıdan vaz geçelim diyorsan onu da bilelim o zaman anlayacağınız dilden konuşalım. Geçin bunları senin Tekirdağlıdan Trabzonludan farklı kılan ne kardeşim. Ekmeği daha pahalıya mı alıyorsun. Başka vilayetin vatandaşları el üstünde tutuluyor da sen eziliyor musun bana bunu anlat bunu bileyim. Ne istiyorsanız gelin milletin Meclisi'nde söyleyin."

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