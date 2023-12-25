CHP fondaşı Sözcü TV'de Ersan Şen'den Özgür Özel'e hodri meydan: Bu bayrağa bu millete savaş açıyorsun! Bunun ortası yok
Türkiye, teröre karşı birlik ve bütünlük içindeyken CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile aynı safta yer almaya devam ediyor. Gazi Meclis'te PKK'yı kınayan bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepkilerin ardı arkası kesilmezken, CHP fondaşı Sözcü TV'de Özgür Özel'e hodrimeydan çeken Ersan Şen, Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesinin üzerine 'Özel'i topa tuttu.
CHP TERÖRLE DEM'LENİYOR
Türkiye teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü HDP/DEM ile aynı safta yer aldı. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve DEM bildiriye imza atmadı.
ŞEHİT CENAZESİNDE ÖZEL'E PROTESTO: ÖZGÜR DIŞARI
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde "Özgür dışarı" sloganlarıyla kovuldu. Özel ve CHP şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP'ye tepkiler dinmedi.
ERSAN ŞEN'DEN CHP YANDAŞI SÖZCÜ TV'DE 'ÖZEL' AYAR
Muhalif tavrıyla bilinen Ersan Şen CHP yandaşı Sözcü TV'de Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
Özel'in PKK'yı kınayan bildiriye imza atmamasına tepki gösteren Ersan Şen, "Sen CHP'nin Genel Başkanısın, içine girdiğin duruma bak. Memleketin Manisa'da caminin ortasında yuhalanıyorsun, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor." dedi
"Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle!" ifadelerini kullanan Şen, CHP Genel Başkanının, Selahattin Demirtaş'a çaktığı selamı ve şehit cenazesinin ardından HDP/DEM'i ziyaret etmesini hatırlatarak, "O zaman bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin" dedi.
Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:
"Biz öncelikle birlik beraberlik mesajı vereceğiz. CHP'nin en büyük hatası… Kardeşim sen TBMM'de o sadece AK Parti'nin bildirisi metni değil birlik beraberlik mesajını koy sonra istediğin gibi eleştir. Ama sen şunu yapamazsın selamı verdim onu verdim bunu yaptım ziyarete gittim şehit cenazesinden çıktım güle oynaya oraya toplantıya iştirak ettim dersen bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin.
BU İŞİN ORTASI YOK: YA ÜLKENİN BİRLİĞİNDEN YANASIN YA DA MİLLETE SAVAŞ AÇIYORSUN
Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok.
DEM'LİĞİ BOŞALTTI
Hangi siyasi partiden olursanız olun. 'az eşit az demokrasi' bırak bunları. Bak hodri meydan çekiyorum. Yüreğin yetiyorsa Meclis'te söyle ne istiyorsun senin sorunun ne ne istiyorsunuz. Bırakın güzelleme yapmayı bunlara karnımız tok. Açık açık konuşun barış dediğiniz nedir. Silahlarını bırakıp teslim olacaklar bunun alternatifi yok. Bu ülkenin 81 vilayeti var farklı olan ne. Bu ülkenin bölünmesini istiyorsan üniter yapıdan vaz geçelim diyorsan onu da bilelim o zaman anlayacağınız dilden konuşalım. Geçin bunları senin Tekirdağlıdan Trabzonludan farklı kılan ne kardeşim. Ekmeği daha pahalıya mı alıyorsun. Başka vilayetin vatandaşları el üstünde tutuluyor da sen eziliyor musun bana bunu anlat bunu bileyim. Ne istiyorsanız gelin milletin Meclisi'nde söyleyin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
- Hatayspor Beşiktaş maç özeti | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Çorum Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çankırı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...
- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi