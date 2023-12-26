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Turkuvaz Medya Grubu’ndan Bakan Şimşek’in konuşmalarının çarpıtıldığı gerekçesiyle açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Turkuvaz Medya Grubu’ndan Bakan Şimşek’in konuşmalarının çarpıtıldığı gerekçesiyle açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı Para Sohbetleri programında yapılan konuşmadaki ifadelerin çarpıtılması üzerine Turkuvaz Medya Grubu bir açıklama yaptı.

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