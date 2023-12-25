Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’nda konuştu: Akif, doğruluk ve cesaret timsaliydi!

"MEHMET AKİF DOĞRULUK VE CESARET TİMSALİYDİ"

İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Mehmet Akif yalnızca kalemiyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır. Sizlerle çok anlamlı bir telgrafı paylaşmak istiyorum. El Cezire kumandanı Nihat Paşa tarafından Mehmet Akif'e çekilmiştir. Daha sonraları Akif'e vefasızlık yapılsa da onun İstiklal Harbi'ndeki yeri her türlü tartışmanın ötesindedir. Merhum Akif rahmetle anılmayı ebediyet olarak görmüştür. Sizlerin şu duruşunu coşkusunu Akif'in duasının kabul olduğunun bir işareti olarak görüyorum.