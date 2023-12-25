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Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu: Akif, doğruluk ve cesaret timsaliydi!

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’nda konuştu: Akif, doğruluk ve cesaret timsaliydi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türk milletinin kurtuluş ruhunu anlatan dizelerin sahibi milli şair Mehmet Akif Ersoy için "İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Mehmet Akif yalnızca kalemiyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun.

Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Zalime, haine karşı yürütülen hak mücadelesinde adlarını şanla yazdıran tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif'i 87 yıl önce 27 Aralık 1936'da soğuk kış gününde gençlerin omuzlarında uğurladık. Naaşını kabrine kendi elleriyle bizzat gençler koydu.

"MEHMET AKİF DOĞRULUK VE CESARET TİMSALİYDİ"

İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Mehmet Akif yalnızca kalemiyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır. Sizlerle çok anlamlı bir telgrafı paylaşmak istiyorum. El Cezire kumandanı Nihat Paşa tarafından Mehmet Akif'e çekilmiştir. Daha sonraları Akif'e vefasızlık yapılsa da onun İstiklal Harbi'ndeki yeri her türlü tartışmanın ötesindedir. Merhum Akif rahmetle anılmayı ebediyet olarak görmüştür. Sizlerin şu duruşunu coşkusunu Akif'in duasının kabul olduğunun bir işareti olarak görüyorum.

"AKİF'İN HAYKIRDIĞI GİBİ ZULÜM KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

Mehmet Akif'i anmanın yanı sıra anlamaya çalışan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Akif, bir şair olmanın ötesinde kendi döneminin bütün sosyal meselelerine kafa yormuş bir fikir ve dava adamıdır. Dün Akif'i yaşayıp gördüklerini haykırdığı gibi biz de bugün Gazze başta olmak üzere zulmedilen insanlar için haktan yana olmaya devam edeceğiz. Hak namına haksızlığa ölsek dahi tapmayacağız. Her gün bir yenisine şahitlik ettiğimiz zulmün karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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