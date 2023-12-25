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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yaralanan 15 kahraman Ankara'ya getirildi

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yaralanan 15 kahraman Ankara’ya getirildi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK/YPG ile yaşanan çatışmalar sonucu yaralanan 15 kahraman askerimizin uçak ambulans ile Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Bakan Koca, yoğun bakımda tedavi gören askerimizin olmadığı bilgisini verdi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK/YPG ile yaşanan çatışmalar sonucu yaralanan 15 kahraman askerimizin uçak ambulans ile Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Bakan Koca, yoğun bakımda tedavi gören askerimizin olmadığı bilgisini verdi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile devam eden çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin uçak ambulans ile Ankara'ya getirildiklerini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ASKERİMİZ YOK"

"Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor" diyen Bakan Koca, "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.



Tedavileri Şırnak'ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Şehitlerimize Hakkari’de tören

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