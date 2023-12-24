AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem! Peş peşe geldi
Son dakika haberleri... AFAD'ın duyurusuna göre 3.7 şiddetinde sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Son dakika haberleri... AFAD'ın duyurusuna göre 3.7 şiddetinde sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-12-24
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:34.49139 N
Boylam:25.56833 E
Derinlik:7.07 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
24-12-2023 19:06:5834.491425.56837.07MW4.1Akdeniz613862
24-12-2023 19:03:2434.284225.37786.11ML3.7Akdeniz613861
24-12-2023 18:39:1238.406739.21287ML1.7Sivrice (Elazığ)613860
24-12-2023 18:36:1938.377537.60067ML1.9Darende (Malatya)613859
24-12-2023 18:18:5640.422528.833910.44ML3.0Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.26 km] Mudanya (Bursa)613858
24-12-2023 17:51:1838.308138.24037ML1.7Yeşilyurt (Malatya)613857
24-12-2023 17:35:5238.30538.22723.9ML1.4Yeşilyurt (Malatya)613856
24-12-2023 17:24:4538.191138.16817ML1.7Yeşilyurt (Malatya)613855
24-12-2023 17:07:0238.286138.18537.21ML1.5Yeşilyurt (Malatya)613854
24-12-2023 17:04:0538.067836.538921.01ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)613853
24-12-2023 16:27:3938.411139.22617ML1.5Sivrice (Elazığ)613852
24-12-2023 16:07:1637.032529.03537.7ML3.4Köyceğiz (Muğla)613848
24-12-2023 14:43:5438.074437.21177.02ML2.2Ekinözü (Kahramanmaraş)613850
24-12-2023 14:38:2140.338127.20477.07ML2.1Biga (Çanakkale)613851
24-12-2023 14:28:5939.638927.83899.18ML2.0Altıeylül (Balıkesir)613849
24-12-2023 13:21:3741.054733.8556.91ML1.2Tosya (Kastamonu)613847
24-12-2023 13:05:0038.100837.83787.35ML2.0Doğanşehir (Malatya)613846
24-12-2023 12:15:2638.074437.44443.68ML2.8Nurhak (Kahramanmaraş)613841
24-12-2023 12:10:1338.093637.86424.5ML1.6Doğanşehir (Malatya)613844
24-12-2023 12:05:2136.914436.50396.1ML1.4İslahiye (Gaziantep)613845
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