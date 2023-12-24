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AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem! Peş peşe geldi

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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AFAD duyurdu: Akdeniz’de korkutan deprem! Peş peşe geldi

Son dakika haberleri... AFAD'ın duyurusuna göre 3.7 şiddetinde sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika haberleri... AFAD'ın duyurusuna göre 3.7 şiddetinde sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-12-24

Saat:19:06:58 TSİ

Enlem:34.49139 N

Boylam:25.56833 E

Derinlik:7.07 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

24-12-2023 19:06:5834.491425.56837.07MW4.1Akdeniz613862

24-12-2023 19:03:2434.284225.37786.11ML3.7Akdeniz613861

24-12-2023 18:39:1238.406739.21287ML1.7Sivrice (Elazığ)613860

24-12-2023 18:36:1938.377537.60067ML1.9Darende (Malatya)613859

24-12-2023 18:18:5640.422528.833910.44ML3.0Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.26 km] Mudanya (Bursa)613858

24-12-2023 17:51:1838.308138.24037ML1.7Yeşilyurt (Malatya)613857

24-12-2023 17:35:5238.30538.22723.9ML1.4Yeşilyurt (Malatya)613856

24-12-2023 17:24:4538.191138.16817ML1.7Yeşilyurt (Malatya)613855

24-12-2023 17:07:0238.286138.18537.21ML1.5Yeşilyurt (Malatya)613854

24-12-2023 17:04:0538.067836.538921.01ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)613853

24-12-2023 16:27:3938.411139.22617ML1.5Sivrice (Elazığ)613852

24-12-2023 16:07:1637.032529.03537.7ML3.4Köyceğiz (Muğla)613848

24-12-2023 14:43:5438.074437.21177.02ML2.2Ekinözü (Kahramanmaraş)613850

24-12-2023 14:38:2140.338127.20477.07ML2.1Biga (Çanakkale)613851

24-12-2023 14:28:5939.638927.83899.18ML2.0Altıeylül (Balıkesir)613849

24-12-2023 13:21:3741.054733.8556.91ML1.2Tosya (Kastamonu)613847

24-12-2023 13:05:0038.100837.83787.35ML2.0Doğanşehir (Malatya)613846

24-12-2023 12:15:2638.074437.44443.68ML2.8Nurhak (Kahramanmaraş)613841

24-12-2023 12:10:1338.093637.86424.5ML1.6Doğanşehir (Malatya)613844

24-12-2023 12:05:2136.914436.50396.1ML1.4İslahiye (Gaziantep)613845

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