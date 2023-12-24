Muğla deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Aralık AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler
AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz bölgesinde bugün saat 19.06'da kaydedilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğündeydi. Depremin merkez üssü, Akdeniz'in suları altındaydı. Sismik aktivitenin bu bölgede meydana gelmesi, jeolojik yapısıyla bilinen ve zaman zaman depremlere sahne olan Akdeniz bölgesindeki yer kabuğu dinamiklerini bir kez daha gündeme getirdi. İşte detayları...
AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz bölgesinde bugün saat 19.06'da kaydedilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğündeydi. Depremin merkez üssü, Akdeniz'in suları altındaydı. Sismik aktivitenin bu bölgede meydana gelmesi, jeolojik yapısıyla bilinen ve zaman zaman depremlere sahne olan Akdeniz bölgesindeki yer kabuğu dinamiklerini bir kez daha gündeme getirdi. İşte detayları...
AKDENİZ'DE DEPREM!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-12-24
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:34.49139 N
Boylam:25.56833 E
Derinlik:7.07 km
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
24-12-2023 19:06:58 34.4914 25.5683 7.07 MW 4.1 Akdeniz 613862
24-12-2023 19:03:24 34.2842 25.3778 6.11 ML 3.7 Akdeniz 613861
24-12-2023 18:39:12 38.4067 39.2128 7 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) 613860
24-12-2023 18:36:19 38.3775 37.6006 7 ML 1.9 Darende (Malatya) 613859
24-12-2023 18:18:56 40.4225 28.8339 10.44 ML 3.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.26 km] Mudanya (Bursa) 613858
24-12-2023 17:51:18 38.3081 38.2403 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 613857
24-12-2023 17:35:52 38.305 38.2272 3.9 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 613856
24-12-2023 17:24:45 38.1911 38.1681 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 613855
24-12-2023 17:07:02 38.2861 38.1853 7.21 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 613854
24-12-2023 17:04:05 38.0678 36.5389 21.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 613853
24-12-2023 16:27:39 38.4111 39.2261 7 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 613852
24-12-2023 16:07:16 37.0325 29.0353 7.7 ML 3.4 Köyceğiz (Muğla) 613848
24-12-2023 14:38:21 40.3381 27.2047 7.07 ML 2.1 Biga (Çanakkale) 613851
24-12-2023 14:28:59 39.6389 27.8389 9.18 ML 2.0 Altıeylül (Balıkesir) 613849
24-12-2023 13:21:37 41.0547 33.855 6.91 ML 1.2 Tosya (Kastamonu) 613847
24-12-2023 13:05:00 38.1008 37.8378 7.35 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 613846
24-12-2023 12:15:26 38.0744 37.4444 3.68 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 613841
24-12-2023 12:10:13 38.0936 37.8642 4.5 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 613844
24-12-2023 12:05:21 36.9144 36.5039 6.1 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep) 613845
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- Muğla deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Aralık AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler
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