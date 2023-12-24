Muğla deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Aralık AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler

AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz bölgesinde bugün saat 19.06'da kaydedilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğündeydi. Depremin merkez üssü, Akdeniz'in suları altındaydı. Sismik aktivitenin bu bölgede meydana gelmesi, jeolojik yapısıyla bilinen ve zaman zaman depremlere sahne olan Akdeniz bölgesindeki yer kabuğu dinamiklerini bir kez daha gündeme getirdi. İşte detayları...

AKDENİZ'DE DEPREM!