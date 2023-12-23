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SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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