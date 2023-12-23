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ABD, Kanada ve bazı Arap ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti! Karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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ABD, Kanada ve bazı Arap ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti! Karar Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ABD, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı vatandaşlarına yönelik 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.

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