YSK’dan yerel seçimle ilgili yeni genelge

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü kişilere gönderilemeyecek, kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara talepleri halinde sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalkmasının ardından seçim bölgeleriyle sınırlı olmak üzere harici bellekle verilebilecek.