YSK'dan yerel seçimle ilgili yeni genelge
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili genelge yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, seçim günü siyasi partilere oy verme günü saat 17.00'den sonra açılacak SSPS'deki sonuçlar, geçici sandık sonuçları olacak ve itiraza gerekçe oluşturmayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, seçim günü siyasi partilere oy verme günü saat 17.00'den sonra açılacak SSPS'deki sonuçlar, geçici sandık sonuçları olacak ve itiraza gerekçe oluşturmayacak.
SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü kişilere gönderilemeyecek, kamuoyuna açıklanamayacak.
Bağımsız adaylara talepleri halinde sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalkmasının ardından seçim bölgeleriyle sınırlı olmak üzere harici bellekle verilebilecek.
Siyasi partiler, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web uygulaması metoduyla da sandık sonuçları ile imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Partiler, seçim günü sandık sonuçlarını SSPS aracılığıyla bilgisayara kaydetme imkanına da sahip olacak.
Partiler, SSPS'den faydalanabilmek için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmak, bilişim altyapılarını buna hazır hale getirmek zorunda olacak. Parti genel merkezleri, SSPS web kullanıcısı olarak en çok 10 kullanıcı belirleyebilecek.
Öte yandan, YSK, adayların ön seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği genelgeyi de Resmi Gazete'den ilan etti.
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