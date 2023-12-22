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Ferdi Zeyrek kimdir? CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kaç yaşında, aslen nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Ferdi Zeyrek kimdir? CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kaç yaşında, aslen nereli?

YSK takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu önemli süreçte 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler, il, ilçe, köy ve mahallelerdeki yöneticilerin belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. İşte CHP Manisa Byükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’in hayatı...

YSK takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu önemli süreçte 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler, il, ilçe, köy ve mahallelerdeki yöneticilerin belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. İşte CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in hayatı...

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu.

Ferdi Zeyrek'in kariyeri, mimarlık alanında başladı. 2012 yılında Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Zeyrek, dört yıl süresince bu görevini başarıyla yürüttü. Son üç yıldır ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

CHP'NİN AÇIKLADIĞI BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;

Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindi
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci

YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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