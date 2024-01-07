Aytekin Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Giresun Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?
2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta, ve bu süreç Giresun'da hangi partiden hangi adayların listeye çıkacağına dair merakı artırdı. İl, ilçe ve mahallelerde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirleyecek olan bu seçimde, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarını belirlemek üzere titiz bir çalışma yürütecek. Peki, AK Parti Giresun Belediye başkan adayı kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Giresun için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…
AK PARTİ GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin belediye başkan adayları merak konusu oluyordu. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkan adayının Aytekin Şenlikoğlu olduğunu açıkladı.
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?
Aytekin Şenlikoğlu Türk avukat, sosyolog, siyasetçi ve Giresun Belediye Başkanı.
1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.
Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına başlayan Şenlikoğlu, orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesi'nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Eğitim hayatını tamamlayan Şenlikoğlu, memleketi Giresun'a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun'da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu'da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır.
Şenlikoğlu, genç yaşında siyasete ilgi duymaya başlamış ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı 1994 yılı seçim çalışmalarında öğrenci olmasına rağmen aktif rol alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibine dâhil olmuştur.
Bu süreç kendisinin siyasete atılmasında önemli etken olurken, 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcılığıyla aktif siyasete başlamış, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının oluşmasına büyük rol oynamış ve Partideki görevlerini 2004 yılına dek sürdürmüştür. 2004 yılında AK Parti Giresun İl Başkanı olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış 2006 yılına kadar İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde siyasi partiler içinde "Türkiye'nin En Genç İl Başkanı" sıfatını kazanmıştır. Ardından yine AK Parti yönetimlerde yer alarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.
2013 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı vazifesine getirilmiş ve bu vazifesini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2017 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle tekrar İl Başkanı olarak atanan Aytekin Şenlikoğlu, ardından AK Parti Genel Başkanı ve Genel Merkezi'nin isteği üzerine 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı Adayı gösterildi. Giresunluların teveccühüyle seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Giresun Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KİMLERE OY VERİLECEK?
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde vatandaşlar aşağıdaki oy pusulaları için ayrı ayrı oy kullanarak seçimi tamamlayacak.
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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