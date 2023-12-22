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THY'de sefer iptalleri! "Hava muhalefeti nedeniyle..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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THY’de sefer iptalleri! Hava muhalefeti nedeniyle...

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

THY'de birçok sefer iptal edildi! Yarın 41 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek.

"41 SEFERİMİZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTUR"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında

23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BURAYA TIKLAYARAK İPTAL EDİLEN SEFERLERE ULAŞABİLİRSİNİZ...

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