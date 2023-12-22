Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, aslen nereli?

YSK takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu önemli süreçte 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler, il, ilçe, köy ve mahallelerdeki yöneticilerin belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. İşte CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek'in hayatı...

MUHARREM ERKEK KİMDİR?