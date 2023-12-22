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İsmail Sonkaya kimdir? CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kaç yaşında, aslen nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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İsmail Sonkaya kimdir? CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kaç yaşında, aslen nereli?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru aday belirleme süreçleri devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere yönelik geri sayım başladı. Peki İsmail Sonkaya kimdir? CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kaç yaşında?

YSK takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu önemli süreçte 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler, il, ilçe, köy ve mahallelerdeki yöneticilerin belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. İşte CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya'nın hayatı...

İSMAİL SONKAYA KİMDİR?

Konya'nın Karapınar ilçesi doğumlu olan ve bir dönem Karapınarlılar Derneği Başkanlığı da yapan İsmail Sonkaya, Konya'da çeşitli projelerde ismi geçmiştir. Şehrin mimarlarından olan Sonkaya, CHP Konya'da da çeşitli görevleri yürüttü.

Sonkaya yüksek mimardır.

CHP'NİN AÇIKLADIĞI BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;

Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindi
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci

YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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