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Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Uşak belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Uşak belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Uşak belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Uşak başkan adayları isim listesi 2024!

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

AK PARTİ UŞAK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkan adayının Mehmet Çakın olduğunu açıkladı.

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesi'nden mezun oldu.
2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında Uşak'a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında il başkanı olarak seçildi.
2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Uşak Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Uşak Yerel Seçim Adayları

AK Parti Uşak başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MHP Uşak Yerel Seçim Adayları

MHP Uşak başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP Uşak Yerel Seçim Adayları

CHP Uşak başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Uşak Yerel Seçim Adayları

İYİ Parti Uşak başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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