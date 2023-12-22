Kız arkadaşını almak için gittiği otelde öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunurken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Özdoğan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.