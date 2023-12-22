Kız arkadaşını almak için gittiği otelde öldürüldü
İstanbul Sultangazi’de kız arkadaşını almak için otelde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşını almak için otele gelen Barış Özdoğan'a (21), otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunurken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Özdoğan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
- AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?