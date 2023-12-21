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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul’da Emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan Caner Koç'u Sancaktepe’de yakalayarak gözaltına aldı.

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