AİHM FETÖ'cülere kucak açtı! Türk yargısı hiçe sayıldı! Bylock yükleyenlerin başvuru kapısı oldu...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk yargısının aldığı kararları hiçe sayarak FETÖ'cülerin avukatlığını yapmaya başladı. AİHM, ByLock kullanmayı Bank Asya hesabı ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu skandal bir şekilde hak ihlaline karara bağladı. Bu skandalın ardından 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte sadece örgüt içi kullanıma açılan kripto haberleşme programı ByLock ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri AİHM'e koştu. İşte detaylar...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağlayıp, skandal bir şekilde Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar vermişti.
Türk yargısının yaptığı yargılamaları tanımadan kendi içtihatlarında delilleri değerlendirme yetkisi olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'cülerin avukatlığına soyunmuştu.
AİHM KAPIYI FETÖ'CÜLERE AÇTI
FETÖ'cülerin davalarında yetkisini aşarak delil değerlendirme telaşına giren AİHM, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan çeşitli cezalara çarptırılan bin kişinin başvurusunu kabul edip hemen işleme aldı.
Mahkeme, 'hak ihlali' temelinde Türkiye'ye karşı dava açmak için yapılan başvuruları bilgi ve görüş için Türkiye'ye iletti. Toplam beş dosya halinde tebliğ edilen dava başvuruların, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluştuğu öğrenildi.
AİHM BYLOCK'U KABUL ETMEDİ
Başvurucular, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddesini öne sürerken, delil değerlendirme yetkisini açan AİHM ise yaptığı açıklamada yine skandal ifadelere yer verdi.
Delil değerlendirme yetkisini aşan AİHM, Bylock'u kullanan herkesin, yalnızca bu temelde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum edilebileceği anlamına gelmediğini öne sürdü.
2019-2023 YILLARI ARASINDAKİ BAŞVURULARDAN OLUŞUYOR
Yüksel Yalçınkaya kararıyla kapılarını FETÖ'cülere açan AİHM, açıklamasında da bunu dile getirmekten çekinmedi. Yüksel Yalçınkaya kararına atıf yapılan açıklamada, "Başvuranlar bin Türk vatandaşıdır. Başvurularını 2019-2023 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptılar. 'Gülen hareketi' olarak bilinen ve Türk makamları tarafından darbe girişiminin arkasında olduğu düşünülen silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğine ilişkin mahkûmiyet kararlarıyla ilgilidir. Başvuranlara göre, mahkûmiyet kararları, yerel mahkemelerin küresel bir uygulama adı altında FETÖ/PDY üyelerinin özel kullanımına yönelik olarak tasarladığı 'ByLock' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandıkları iddiasına dayanıyordu" denildi.
Açıkalamada, "Başvuranlar esas olarak FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılanmaları ve mahkûm edilmelerinin Avrupa Sözleşmesi'nin 7. maddesi kapsamındaki kanunsuz ceza olmaz ilkesini ve Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden şikayetçidir" ifadeleri kullanıldı.
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