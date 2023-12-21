AİHM FETÖ’cülere kucak açtı! Türk yargısı hiçe sayıldı! Bylock yükleyenlerin başvuru kapısı oldu...

2019-2023 YILLARI ARASINDAKİ BAŞVURULARDAN OLUŞUYOR



Yüksel Yalçınkaya kararıyla kapılarını FETÖ'cülere açan AİHM, açıklamasında da bunu dile getirmekten çekinmedi. Yüksel Yalçınkaya kararına atıf yapılan açıklamada, "Başvuranlar bin Türk vatandaşıdır. Başvurularını 2019-2023 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptılar. 'Gülen hareketi' olarak bilinen ve Türk makamları tarafından darbe girişiminin arkasında olduğu düşünülen silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğine ilişkin mahkûmiyet kararlarıyla ilgilidir. Başvuranlara göre, mahkûmiyet kararları, yerel mahkemelerin küresel bir uygulama adı altında FETÖ/PDY üyelerinin özel kullanımına yönelik olarak tasarladığı 'ByLock' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandıkları iddiasına dayanıyordu" denildi.

Açıkalamada, "Başvuranlar esas olarak FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılanmaları ve mahkûm edilmelerinin Avrupa Sözleşmesi'nin 7. maddesi kapsamındaki kanunsuz ceza olmaz ilkesini ve Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamındaki adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden şikayetçidir" ifadeleri kullanıldı.