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İstanbul’da İmamoğlu dramı! Kadıköy’de metro faciası: Yüzlerce vatandaş arızalı metroda havasız kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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İstanbul’da İmamoğlu dramı! Kadıköy’de metro faciası: Yüzlerce vatandaş arızalı metroda havasız kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği yıldan beri verdiği sözleri yerine getirmediği gibi mevcut sistemin de çökmesine sebep oldu. 4,5 yıldır ulaşım sorununa çözüm bulamayan İmamoğlu, İETT otobüsleri, metrobüs ve metroların bakımıyla ilgilenmeyerek arılanmasına ve İstanbullunun mağdur olmasına sebep oluyor. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. İşte tüm detaylar…

"İsraf etmeyeceğiz" diyerek vatandaşın ulaşım ihtiyacı için kullandığı toplu taşıma araçlarının bakımsız bırakan İmamoğlu, İstanbullunun dramı olmaya devam ediyor.

2019 yılından beri pek çok kez ulaşım sorunuyla karşılaşan milyonların isyanını da duymazdan gelen Ekrem İmamoğlu'nun ilgisizliği, geçtiğimiz hafta bir İETT otobüsüne daha mal olmuştu. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hala gelmiş yolcular canını zor kurtarmıştı.

İSTANBUL MEGALIĞINI YİTİRDİ

Çoğunlukla şehir dışında bulunan ve kadim şehir İstanbul ve İstanbullularla ilgilenmeyen İmamoğlu, adeta mega kent diye bir şehir bırakmadı.

YÜZLERCE KİŞİ KADIKÖY METROSUNDA MAHSUR KALDI

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında sefer yapan araçta 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Arıza nedeniyle bazı araçlar hat üzerinde kaldı. Durakta ve araçta kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından çekilmesiyle seferler normale döndü.

"NE SAKİN OLMASI KAPILARI AÇ HAVA ALAMIYORUZ"

Yaşanan arıza nedeniyle araçlarda kalan yolcular tepki gösterdi. Yaşanan arızayla ilgili araçlarda yapılan açıklamada yolcuların sakin olması istendi. Anonsa sinirlenen yolcular, "Ne sakin olması? Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada. Yarım saat oldu" diyerek tepki gösterdi. Metro İstanbul'dan da arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bir aracımızda meydana gelen arıza nedeniyle seferlerimizde gecikme yaşanmış olup, arızalı aracın bölgeden alınmasıyla seferlerimiz normale dönmüştür. İyi akşamlar dileriz" denildi.

Yangın yeri hep İstanbul sayende!
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