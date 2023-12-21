İstanbul’da İmamoğlu dramı! Kadıköy’de metro faciası: Yüzlerce vatandaş arızalı metroda havasız kaldı

"NE SAKİN OLMASI KAPILARI AÇ HAVA ALAMIYORUZ"

Yaşanan arıza nedeniyle araçlarda kalan yolcular tepki gösterdi. Yaşanan arızayla ilgili araçlarda yapılan açıklamada yolcuların sakin olması istendi. Anonsa sinirlenen yolcular, "Ne sakin olması? Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada. Yarım saat oldu" diyerek tepki gösterdi. Metro İstanbul'dan da arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.