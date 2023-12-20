Yol haritası belirlendi! İşte Türkiye Irak iş birliğinin arka planı

SU İÇİN TEKNİK EKİPLER SÜREKLİ TEMASTA

Toplantıda ayrıca diğer bir ortak gündem maddesi olan su meselesi ele alındı. Irak, iklim değişikliğinin kayda değer şekilde etkilendiği ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle kuraklığın artması karşısında bölge ülkeleri olarak suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu alanda iki komite kuruldu ve süratle çalışmalarına başladı. Miktarı giderek azalan suyun ne düzeyde olacağını hiç kimsenin öngörememesinden hareketle suyun paylaşımına ilişkin miktar belirlenmesi dönemi kapandı. Irak tarafı da bu hususu teslim etti.

Bundan sonra söz konusu komiteler aracılığıyla teknik ekipler sürekli temas halinde olmaları gerekiyor. Bu alanda da Irak tarafı ile mutabık kalındı.