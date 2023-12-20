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Yol haritası belirlendi! İşte Türkiye Irak iş birliğinin arka planı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Yol haritası belirlendi! İşte Türkiye Irak iş birliğinin arka planı

Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nden detaylar gelmeye başladı. Bölgesel bir stratejik işbirliği vizyonunu hayata geçirmeyi isteyen Türkiye ile Irak arasındaki zirvede yol haritası belirlendi. Zirvenin en önemli gündem maddesi, terör örgütü PKK ile mücadele olurken görüşmelerin arka planı ortaya çıktı.

Ankara bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahının, bölge ülkelerinin ortak işbirliği projelerine imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ediyor. Bölgesel bir stratejik işbirliği vizyonunu hayata geçirmeyi isteyen Türkiye, bu resmin en önemli parçalarından olan Irak ile kritik önemde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede Irak ve Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditler önemli bir gündem başlığı oldu. Bu konuda Irak tarafı egemenliklerine meydan okuyan bu terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istediğini belirtti. Ankara, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş bu terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türkiye'de herhangi bir alanda yaşanan gelişmenin Irak'ı, Irak'ta yaşanan bir gelişmenin Türkiye'yi doğrudan etkileyebilmesi nedeniyle iki ülke ilişkileri kritik önem taşıyor. Bu nedenle iki ülke arasında sıklıkla temaslar gerçekleştiriliyor. Irak'la ortak gündemdeki konuların ekseriyetinde olumlu yönde bir ilerleme gerçekleşti.

Salı günü Ankara'da gerçekleşen toplantılarda işbirliğinin artırılması, derinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması gereken konular kapsamlı şekilde masaya yatırıldı ve bir yol haritası belirlendi. Dışişleri Bakanlıklarının eşgüdümünde bu yol haritası ilgili kurumlarla takip ve tatbik edilecek.

IRAK PKK'NIN TOPRAKLARINDAN TASFİYESİNİ İSTİYOR

Toplantının ana gündem maddelerinden biri iki ülkeye de bela olan ve ilişkileri yıpratan PKK sorunu oldu. Irak tarafı da egemenliklerine meydan okuyan bu terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istediğini ifade etti. Ankara, en fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş bu terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

SU İÇİN TEKNİK EKİPLER SÜREKLİ TEMASTA

Toplantıda ayrıca diğer bir ortak gündem maddesi olan su meselesi ele alındı. Irak, iklim değişikliğinin kayda değer şekilde etkilendiği ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle kuraklığın artması karşısında bölge ülkeleri olarak suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu alanda iki komite kuruldu ve süratle çalışmalarına başladı. Miktarı giderek azalan suyun ne düzeyde olacağını hiç kimsenin öngörememesinden hareketle suyun paylaşımına ilişkin miktar belirlenmesi dönemi kapandı. Irak tarafı da bu hususu teslim etti.

Bundan sonra söz konusu komiteler aracılığıyla teknik ekipler sürekli temas halinde olmaları gerekiyor. Bu alanda da Irak tarafı ile mutabık kalındı.

PETROL SEVKİYATI

Türkiye petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olduğunu da Irak tarafının bilgisine bir kez daha getirdi. Bu konu Bağdat'ta yeniden ele alınacak. Toplantıda ayrıca Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar görüşüldü.

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