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Yerel seçim tarihi Resmi Gazete’de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Yerel seçim tarihi Resmi Gazete’de yayımlandı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.

Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

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