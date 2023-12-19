Türkiye Yüzyılı’nda tam yol ileri! Kalkınma Yolu Projesi hayat buluyor: Ortak bildiri yayımlandı

Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride, "Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar, bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.