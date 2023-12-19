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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı: 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme

Son dakika haberleri... 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.

Son dakika haberleri... 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

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