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Başkan Erdoğan Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Meşal ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Başkan Erdoğan Kuveyt Devleti’nin yeni emiri Meşal ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar da diledi.

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