Bakan Fidan Eş Başkan Lagodinsky’i kabul etti





Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakan Fidan ve Lagodinsky, beraberindeki heyetle birlikte toplantı yaptı.

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