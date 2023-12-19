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Bakan Fidan Eş Başkan Lagodinsky'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Bakan Fidan Eş Başkan Lagodinsky’i kabul etti

Dışişleri Bakanlığı: Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi kabul etti.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakan Fidan ve Lagodinsky, beraberindeki heyetle birlikte toplantı yaptı.

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