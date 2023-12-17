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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı sarı torbada

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK’lı sarı torbada

son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde harekat hazırlığında olan 7 PKK'lı terörist yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

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