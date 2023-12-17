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Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 750. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı.

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