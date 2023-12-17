17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA