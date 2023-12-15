Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış için tarih verdi: Altunizade-Bosna Bulvarı arası 8 dakika 40 saniye sürecek

"9 AYRI KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATTI PROJESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'"

Bakan Uraloğlu, "2023 yılı Bakanlığımız açısından büyük projeleri tamamlayıp, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdiğimiz ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu. 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da Başakşehir- Çam ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattı'nı, 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi - Kızılay Metro Hattı'nı, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar - Hızlı Tren Tramvay Hattı'nı hizmete açtık.İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102.1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kentiçi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı

"İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM AĞI UZUNLUĞU 338,8 KİLOMETREDEN 394.5 KİLOMETREYE YÜKSELECEK"

Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130.2 km'dir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladık. Bu yıl 22 Ocak'ta açtığımız İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metrosu hattı ile bugüne kadar 3.5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti." dedi.