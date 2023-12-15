Teröre konser sahnesi CHP'li İBB'den! Belediye kaynakları buralara saçılıyor
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teröre yakınlığı ile bilinen isimlere kamu kaynaklarını aktarmaktan hiç vazgeçmedi. Diyarbakır'da "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan cezası bulunan Rojde Şenses, İstanbul'da büyük bir konser verdi. Şenses'in konser vermesini ise Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağladı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiği günden beri hizmet yapmayışı ve terör propagandası yapanlara karşı olan sempatisiyle gündeme geliyor.
Seçim dönemi belediye başkanlığı görevini unutup il il gezen ve terör örgütünün selamlama işaretini kullanan İmamoğlu, hiçbir projesini de gerçekleştirmedi.
Her sabah binbir çileyle işe gidip gelen ancak bir türlü çözüme kavuşmayan sorunlarla boğuşan İstanbullu'nun hizmet parası, Rojda Şenses'e gitti.
ROJDA KONSER VERDİ, PARA İBB'DEN ÇIKTI
"Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, İstanbul'da tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.
Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde 'Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?
- 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "ADALET: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMEK"
- Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında? 2023-2024 TFF transfer dönemi tarihi...
- AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman? 2023 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Alper Gezer Avcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı nereli, kaç yaşında?