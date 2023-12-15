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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi! AK Parti'de belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi! AK Parti’de belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Biden ile dün akşam saatlerinde yaptığı görüşmeyle ilgili olarak konuştu.

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