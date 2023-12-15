Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor! Yapı stokları artık çok kolay tespit edilecek...

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA DA DOĞRU VERİYE HIZLICA ULAŞILACAK

Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve daha erken müdahale imkanı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak.

Öte yandan tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark da tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konumsal veriler sağlanacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.

Projeyle işlem süreci, kadastro veri kalitesinin artırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtarılmış olacak.

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgilerinin vatandaşların kullanımına sunulabileceği proje sayesinde iskanlı ve iskansız binaların takibi de yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.