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Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem! Proje yıl başında kullanılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 23:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönemin başladığını duyurdu. Üzerine çalışılan proje ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin ardından arama kurtarma, hasar tespiti ve yeni şehirleşme çalışmaları 3 boyutlu bina verilerinin üretilmesi ile yapılabilecek.
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Tapu ve Kadastro’da 3 boyutlu dönem!
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