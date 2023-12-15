Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem! Proje yıl başında kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönemin başladığını duyurdu. Üzerine çalışılan proje ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin ardından arama kurtarma, hasar tespiti ve yeni şehirleşme çalışmaları 3 boyutlu bina verilerinin üretilmesi ile yapılabilecek.

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