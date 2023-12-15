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CHP'de yönetim kavgası baş gösterdi! Özel İmamoğlu'nun konuşmasından sonra araya girdi! İmamoğlu'nun yüzü düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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CHP’de yönetim kavgası baş gösterdi! Özel İmamoğlu’nun konuşmasından sonra araya girdi! İmamoğlu’nun yüzü düştü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hezimet CHP içindeki dengeleri bir hayli bozdu. İlk günden bu yana yaşanan koltuk kavgasındaki yeni perde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında açıldı. Bugün basın toplantısında bir araya gelen ikili, koltuk kavgasını doğrular bir nitelikteydi. Herkes basın toplantısının bitmesine beklerken araya giren Özgür Özel'in konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun yüzündeki gergin ifadeler gözlerden kaçmadı.

14 ve 28 Mayıs'taki Türkiye'nin tarihi öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında büyük bir hezimet yaşayan CHP'de kaos o günden bu yana devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan türlü oyunlarla düşerek CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, yerel seçimlere giderayak yönetim kargaşasındaki yeni koltuk savaşının sinyallerini verdi.

CHP'DE DERİN KRİZ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne sererken iki isim bugün tekrar bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti.

'ÖZEL' AYAR! KENDİNİ ÖNE ATTI: İSTANBUL'U İMAMOĞLU'NA EMANET EDİYORUM

Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emanetçi iddialarının aksini ispat etmek istercesine İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ettiğini belirten Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'u İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu ise bir kez daha aday gösterilmesi nedeniyle Özel ve parti organlarına teşekkür etti. İmamoğlu, "2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının devam etmesi yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." diyerek yerel seçimler öncesi yeniden yalan algı oluşturmaya çalıştı.

İmamoğlu yaptığı konuşmanın ardından herkes tarafından alkışlanırken emanetçi olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözleri mikrofondaydı.

"BEN BİR İKİ BİR ŞEY SÖYLEYEYİM"

Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken İmamoğlu'nun alkışlamayan Özel, ani bir hamleyle mikrofona yaklaştı ve, "Ben bir iki bir şey söyleyeyim" diyerek mikrofonu yeniden söz aldı.

FOTO KRİZDE BAŞ GÖSTERDİ

Mikrofonu aldıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'in bu tavrı "foto krizde yeni perde" değerlendirmelerine neden oldu.

İMAMOĞLU'NUN TAVIRLAR KARŞISINDA YÜZÜ DÜŞTÜ!

Özel'in mikrofonu aldığı anlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili soruya, "Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'yle bir araya gelecek ve görüşeceğiz." yanıtını verdi.

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