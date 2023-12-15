CHP’de yönetim kavgası baş gösterdi! Özel İmamoğlu’nun konuşmasından sonra araya girdi! İmamoğlu’nun yüzü düştü

'ÖZEL' AYAR! KENDİNİ ÖNE ATTI: İSTANBUL'U İMAMOĞLU'NA EMANET EDİYORUM



Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emanetçi iddialarının aksini ispat etmek istercesine İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ettiğini belirten Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'u İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu ise bir kez daha aday gösterilmesi nedeniyle Özel ve parti organlarına teşekkür etti. İmamoğlu, "2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının devam etmesi yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." diyerek yerel seçimler öncesi yeniden yalan algı oluşturmaya çalıştı.