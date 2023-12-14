14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri Ankara ve İstanbul'da açıldı

Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri Ankara ve İstanbul'da açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2023
ABONE OL
Suudi Arabistan ile Türkiye için elektronik vize merkezleri Ankara ve İstanbul’da açıldı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında işlemleri kolaylaştıracak elektronik vize merkezlerinin Ankara ve İstanbul'da açılışları yapıldı. Elektronik vize merkezlerinin açılışına Büyükelçi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, İstanbul Başkonsolosu Abdulmecid Aldosari ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan katıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA