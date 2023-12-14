Emine Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan çocuklarla tek tek ilgilendi. Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Öte yandan Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti.
Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.
Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.
Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarını soran Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.
Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.
Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.
FİLİSTİNLİ HASTA ÇOCUKTAN "KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU" ŞARKISI
Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.
Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.
"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİN BEN DE TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum."
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