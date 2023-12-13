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AFAD duyurdu: Gemlik körfezinde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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AFAD duyurdu: Gemlik körfezinde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi

Son dakika haberleri... Gemlik'te meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

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