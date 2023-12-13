Türkiye’nin Akademi Ödülleri 16 Aralık’ta sahiplerini bulacak! Bilal Erdoğan A Haber’de

AKADEMİK ÇEVRELERDE CİDDİ KABUL GÖRDÜ

Mezun akademisyenlerden oluşan bir kurul. 2019 yılında 1. ödüllerin tertibinde ön ayak oldu. O günden bugüne iki yılda bir yapılan üç dalda ödül veriyoruz. Akademik çevrelerde çok ciddi kabul gördüğünü tespit edebiliyoruz.

Bizim iki amacımız var bunu yaparken bir tanesi Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı ödüllendirmek bu bir teşviktir. İkincisi akademik çalışmayı yeni nesillere özendirmek.