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Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

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