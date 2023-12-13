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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Başvurular 20 Aralık’ta başlayacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ''YTAK Programı kapsamında en az 1 milyar lira olan yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi sağlayacağız. Başvurular 20 Aralık'ta başlayacak.''

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