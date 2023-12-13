13 Aralık 2023, Çarşamba
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

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Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.



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