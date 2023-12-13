BM Genel Kurulu’ndan ateşkes çağrısı!

GUTERRES 99. MADDE'Yİ İŞLETMİŞTİ

Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. Maddesi'ni işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Genel Sekreterin hamlesinin ardından BMGK 8 Aralık'ta acil olarak toplanmış, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu ve Gazze'de insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

GENEL KURUL 27 EKİM'DE DE KARAR KABUL ETMİŞTİ

BM Genel Kurulu'nun 27 Ekim'de kabul ettiği kararda ise Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulması" istenilmişti.

Karar, 44 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 121 oyla kabul edilmişti.

BM Genel Kurulunda her ülkenin bir oy hakkı bulunuyor. BM Güvenlik Konseyinin aksine, hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor.

Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen önemli konularda, karar tasarısının geçmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor.

Bağlayıcılığı olmasa da Genel Kurul kararlarının siyasi ağırlığı bulunuyor ve uluslararası topluma güçlü mesaj veriyor.