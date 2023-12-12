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Kandil'e hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Kandil’e hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kandil'e düzenlenen hava harekatından 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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