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Faruk Koca tutuklandı mı son dakika? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca cezası ne olacak?

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Faruk Koca tutuklandı mı son dakika? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca cezası ne olacak?

"Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tutuklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayı sonrasında adliyeye sevk edilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında karar verildi. İşte son dakika haberleri...

"Faruk Koca tutuklandı mı, cezası ne?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün akşam oynanan maçın sonunda sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmış ve olay sornası adliyeye sevk edilmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, cezası belli oldu mu?

Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı.

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Meler'e yumruklu saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi.

FARUK KOCA TATUKLANDI MI?

Bakan Tunç, Koca'nın tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Hastaneden Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Meler'in kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi.

Faruk Koca'nın tutuklanma durumu merak konusu olurken, Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.Lise mezunudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.

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