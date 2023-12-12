Faruk Koca tutuklandı mı son dakika? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca cezası ne olacak?
"Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tutuklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayı sonrasında adliyeye sevk edilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında karar verildi. İşte son dakika haberleri...
"Faruk Koca tutuklandı mı, cezası ne?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün akşam oynanan maçın sonunda sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmış ve olay sornası adliyeye sevk edilmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, cezası belli oldu mu?
Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı.
Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Meler'e yumruklu saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi.
FARUK KOCA TATUKLANDI MI?
Bakan Tunç, Koca'nın tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Hastaneden Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Meler'in kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi.
Faruk Koca'nın tutuklanma durumu merak konusu olurken, Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."
FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.Lise mezunudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 12 Aralık TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...
- SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12'den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....
- EURO 2032 Türkiye'den alındı mı, alınacak mı? Hakeme saldırı olayı son dakika! Avrupa Şampiyonası tehlikeye mi girdi, son durum ne?
- Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika
- Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
- İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...
- Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...
- ÖMER 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz izle!
- 50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...