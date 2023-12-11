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MİT'in etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in PKK'nın sözde cephane sorumlusu olduğu belirlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 10:55
Güncelleme:11.12.2023 11:14
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.
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