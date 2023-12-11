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'Huzur' görseliyle başladı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Firariler 'Çember'e alındı | 4951 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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’Huzur’ görseliyle başladı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Firariler ’Çember’e alındı | 4951 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

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