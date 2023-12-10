ABB şirketleri tek tek batıyor! Çöküşün kanıtı BUGSAŞ
Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibinin kötü yönetimi yüzünden 5 yıldır Ankara’ya tek bir çivi çakılmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklendi. Devasa bütçeyi yönetemeyen Yavaş ve ekibi ABB iştiraki olan ve yıllardır Ankaralılara hizmet eden şirketleri de tek tek batırmaya başladı. Hazırlanan 2022 Sayıştay raporları ile ANFA’nın battığı belirtilirken BUGSAŞ’ın sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın birer birer ABB şirketlerini batırdığı ortaya çıktı.
Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibinin kötü yönetimi yüzünden 5 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakılmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına sürüklendi. Devasa bütçeyi yönetemeyen Yavaş ve ekibi ABB iştiraki olan ve yıllardır Ankaralılara hizmet eden şirketleri de tek tek batırmaya başladı. Hazırlanan 2022 Sayıştay raporları ile ANFA'nın battığı belirtilirken BUGSAŞ'ın sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.
Göreve geldiğinde kendisinden önce Ankaralılar hizmet eden yönetimi eleştirerek vatandaşın parasının "boş" işlere harcandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'ye ait olan şirketleri tek tek batırdığı ortaya çıktı. Yavaş ABB'nin denetim komisyonunundan "Ticari Sır" diyerek kaçırdığı şirketler Sayıştay denetiminden kaçamadı. 2022 yılına ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar önce ANFA'nın ticari hayatını sürdürmesinin imkânsız olduğu belirtilirken Başkent Ulaşım Ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş (BUGSAŞ) Şirket sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.
Mazbatasını aldığı ilk dönem "bütçe fazlası verdik" diyerek afişlerde ve Billboardlarda boy boy reklam yapan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ABB bünyesinde hizmet veren şirketleri bir bir batırdığı Sayıştay raporları ile ortaya çıktı.
YAVAŞ ÖNCE ANFA'YI SONRA BUGSAŞ'I BATIRDI
ABB Denetim Komisyonu tarafından, ABB'ye bağlı şirketlerin denetlenmesi CHP'li Mansur Yavaş ve iş bilmez ekibi tarafından 'Ticari Sır' denilerek engellenmişti. Komisyon tarafından denetimi yapılan yerlerde de büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş'ın özellikle ihalelerde ki usulsüzlükleri kamuoyunu günlerce meşgul etti. Denetim komisyonu tarafından denetlenemeyen ABB iştiraklerinde ise yaşananlar merak konusuydu. Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonrası Yavaş'ın "Ticari Sır" diyerek saklamaya çalıştığı şirketlerde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Sayıştay tarafından hazırlanan 2022 yılı denetim raporlarında ANFA'nın 2022 yılında 202 Milyon 195 Bin TL zarar ettiği ve ticari hayatını sürdürmesinin imkansız olduğu açıkça belirtilirken BUGSAŞ'ta da benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı.
YAVAŞ BUGSAŞ'I 293 MİLYON 571 BİN TL ZARAR SOKMUŞ
BUGSAŞ'a ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesinin 90 Milyon TL olduğu belirtilirken Yavaş'ın 2022 yılında şirketi 91 Milyon 109 Bin 373 TL zarar ettirildiği belirtiliyor. Aynı raporda Yavaş'ın şirkete toplam zararı da 293 Milyon 571 Bin 529 TL olarak hesaplanmış.
Söz konusu raporda BUGSAŞ için, "2022 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayesinin tamamını karşılıksız bıraktığı görülecektir. 2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür." ifadeleri kullandı.
ADRESE TESLİM İHALELERDE BİLE ALINAN HİZMETLE İMZALANAN SÖZLEŞMELER FARKLI
BUGSAŞ'ı batırmakla yetinmeye Yavaş ve yönetimi ayrıca adrese teslim ihalelerde bile usulsüzlük yaptı. Yavaş'ın kendi deyimi ile "Adrese Teslim" yaptığı ihaleler için alınan hizmet ve imzalanan sözleşmelerde uyumsuzluk olduğu vurgulandı.
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