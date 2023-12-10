ABB şirketleri tek tek batıyor! Çöküşün kanıtı BUGSAŞ

Göreve geldiğinde kendisinden önce Ankaralılar hizmet eden yönetimi eleştirerek vatandaşın parasının "boş" işlere harcandığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın ABB'ye ait olan şirketleri tek tek batırdığı ortaya çıktı. Yavaş ABB'nin denetim komisyonunundan "Ticari Sır" diyerek kaçırdığı şirketler Sayıştay denetiminden kaçamadı. 2022 yılına ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar önce ANFA'nın ticari hayatını sürdürmesinin imkânsız olduğu belirtilirken Başkent Ulaşım Ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş (BUGSAŞ) Şirket sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.

Mazbatasını aldığı ilk dönem "bütçe fazlası verdik" diyerek afişlerde ve Billboardlarda boy boy reklam yapan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ABB bünyesinde hizmet veren şirketleri bir bir batırdığı Sayıştay raporları ile ortaya çıktı.